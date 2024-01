Mann verfolgt Dieb mit Handyortung: Verdächtiger in U-Haft

Die Ortungsfunktion eines gestohlenen Handys hat in München zur Festnahme eines Diebes geführt. Aus einem geparkten Auto habe der Täter einen Rucksack mit dem Handy, einem Laptop sowie einem Geldbeutel gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der bestohlene 49-Jährige ortete daraufhin kurzerhand sein Handy und nahm die Verfolgung des Signals auf. Mit der Hilfe von Polizeibeamten wurde anschließend am Freitag ein Verdächtiger mit der Beute festgenommen. Der 36 Jahre alte Mann kam in Haft. Gegen ihn wird wegen des besonders schweren Diebstahls aus einem Auto ermittelt.

