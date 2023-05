Mann tot in Mintraching gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Symbolbild: Robert Michael/dpa

In einem Haus in Mintraching (Landkreis Regensburg) ist am späten Samstagabend die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Kriminalpolizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und sucht dringend nach Zeugen.









Gegen 22 Uhr wurde in einem Haus in der Hauptstraße in Mintraching der Leichnam eines 73-Jährigen gefunden, berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz am Sonntagnachmittag. Ein anderer Bewohner des Hauses habe die grausige Entdeckung gemacht, ergänzte Polizeisprecher Claus Feldmeier auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch.





Leiche bereits obduziert - Ermittlungen wegen mutmaßlichen Tötungsdeliktes





Bereits am Sonntag untersuchten Rechtsmediziner den Leichnam. „Nach vorläufigen Obduktionsergebnissen und dem aktuellen Ermittlungsstand gibt es Anhaltspunkte, die auf ein Gewaltdelikt hindeuten“, so die Polizei. Weitere Details nannte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Pressesprecher Feldmeier betonte auf Nachfrage nur: „Wir ermitteln wegen eines mutmaßlichen vorsätzlichen Tötungsdeliktes.“





Kripo sucht Zeugen





Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen. Wer am Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, in Mintraching im Bereich der Hauptstraße Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

cav