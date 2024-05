Mann stürzt von Balkon und wird schwer verletzt

Ein Mann ist von einem Balkon am vierten Stock eines Wohnhauses in Oberbayern gestürzt und schwer verletzt worden. Bei seinem Fall hat der 43-Jährige auch eine Terrassenüberdachung aus Glas im Erdgeschoss durchschlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er blieb am Donnerstagabend schwer verletzt liegen und Zeugen wählten den Notruf. Anschließend kam er per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

