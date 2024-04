Mann stirbt wohl wegen eines medizinischen Notfalls im Auto

In Oberfranken ist ein 59-Jähriger vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls im Auto ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen verlor der Mann am Dienstag mutmaßlich wegen einer Herzerkrankung das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto fuhr demnach in Hirschaid (Landkreis Bamberg) in einen Gartenzaun.

Laut Polizei bemerkte ein Passant, dass der Fahrer nicht mehr ansprechbar war, und rief den Rettungsdienst. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Mann aus Oberbayern wegen des medizinischen Notfalls und nicht wegen des Unfalls gestorben war. Der Sachschaden belief sich auf etwa 20.000 Euro.

