Mann stirbt nach Auffahrunfall auf Autobahn

Ein Autofahrer ist nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Rottendorf (Landkreis Würzburg) im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 52-Jähriger am Samstagabend mit seinem Wagen auf das Auto eines vor ihm fahrenden 32-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus. Der 52-Jährige erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Ursache und Hergang des Unfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

