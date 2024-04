Mann stirbt beim Arbeiten im Wald

Beim Arbeiten im Wald ist ein 64-Jähriger in Niederbayern ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich Angehörige des Mannes bei Wegscheid (Landkreis Passau) auf die Suche nach dem Mann gemacht, als er am Samstagabend nicht nach Hause kam. Sie fanden den 64-Jährigen mit schwersten Verletzungen in einem Waldstück. Der Rettungsdienst konnte später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls.

