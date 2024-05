Mann schlägt Polizisten und wirft mit Plastikflasche

Ein 27-Jähriger soll in Nürnberg zwei Polizisten geschlagen und einem der beiden eine Plastikflasche mit Saft ins Gesicht geworfen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann zuvor in einer Passage am Hauptbahnhof herumgeschrien und Passanten angepöbelt.

Als sich die beiden 25 und 35 Jahre alten Streifenbeamten den Mann näherten, soll dieser einen der Polizisten mit der teils gefüllten Flasche beworfen haben. Der 27-Jährige soll zudem mit der Faust gegen die Köpfe der Polizisten geschlagen haben, als die beiden ihn überwältigen und fesseln wollten. Die Polizisten seien leicht verletzt worden, der 25-Jährige habe seinen Dienst nicht mehr fortsetzen können, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der 27-Jährige war nach Angaben des Sprechers ebenfalls leicht verletzt. Allerdings war zunächst unklar, ob er die Verletzungen während des Einsatzes oder bereits zuvor erlitten hatte. Der Mann kam nach dem Vorfall in Gewahrsam. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

