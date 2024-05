Mann mit Auto angefahren und verletzt: 39-Jähriger in U-Haft

Ein 39-Jähriger soll im oberbayerischen Landkreis Miesbach einen Mann absichtlich mit dem Auto angefahren haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das 47 Jahre alte Opfer bei dem Vorfall in Warngau am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Der 39-Jährige sitze seit Donnerstag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass sich die Männer kannten und es vor der Tat zu einem Streit zwischen den beiden gekommen war. Der 47-Jährige kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht, hieß es. Der 39-jährige Tatverdächtige sei nach dem Vorfall zunächst mit dem Auto geflüchtet. Beamte der Grenzpolizei nahmen ihn den Angaben nach bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Die Kripo habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

