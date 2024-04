Mann durch Schnitte an Kopf und Hals verletzt

Gut eine Woche nach der Aufnahme eines schwer verletzten Mannes in ein Krankenhaus in Niederbayern ermittelt die Kriminalpolizei mithilfe eines Fotos des Verletzten zu den Hintergründen. Der 19-Jährige sei zwar ansprechbar und zu dem Fall befragt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. „Das hat aber nicht die Erkenntnisse gebracht, die die offenen Fragen beantworten könnten.“

Der Verletzte kam demnach stark blutend am 2. April spätabends in ein Krankenhaus in Vilsbiburg (Landkreis Landshut). Er wurde den Angaben zufolge am Montag dort immer noch behandelt, Lebensgefahr bestand aber nicht. Wo er vor seinem Krankenhausaufenthalt war, blieb bislang unklar - ebenso wie die Frage, ob er Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Die Polizei suchte deshalb mit einem Foto des Verletzten nach Zeugen und bat um Hinweise - unter anderem zu einem Fahrzeug, mit dem der junge Mann ins Krankenhaus gebracht worden sein könnte. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige zuletzt in einer Unterkunft für Asylbewerber in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) gemeldet.

