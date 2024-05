Mann droht Passanten mit Gewehr: Polizeieinsatz

Ein betrunkener Mann, der drei Passanten mit einem Gewehr bedroht haben soll, hat in Niederbayern einen größeren Polizeieinsatz mit Spezialkräften ausgelöst. Bei der Festnahme des 42-Jährigen am Freitagmorgen in Plattling (Landkreis Deggendorf) sei dieser leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die drei jungen Männer waren am Donnerstagabend demnach an dem Haus des 42-Jährigen vorbeigelaufen. Dieser habe die Passanten ersten Ermittlungen zufolge rassistisch beleidigt haben. Kurz darauf habe der Mann dem Trio mit einem Gewehr gedroht.

Weil zunächst nicht klar gewesen sei, um was für eine Waffe es sich handle, seien Spezialkräfte für die Festnahme angefordert worden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Soft-Air-Waffe. Diese sei von einem echten Maschinengewehr äußerlich nicht zu unterscheiden gewesen, teilte die Polizei mit. Der 42-Jährige wurde den Angaben zufolge in eine Fachklinik eingewiesen.

