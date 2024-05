Magische Welten mit „Harry Potter: Die Ausstellung“

In den USA und in Asien war die „Harry Potter“-Ausstellung schon zu sehen. Nun kommt sie auch nach Deutschland.

Nach Stationen in den USA, Europa und Asien kommt eine interaktive „Harry Potter“-Ausstellung nun auch nach München. Von Donnerstag bis zum 5. September werde sie erstmals in Deutschland einen Blick hinter die Kulissen gewähren, teilten die Veranstalter mit. Am heutigen Mittwoch möchten die Macher die Schau vorstellen. Sie versprechen Originalkostüme und authentische Requisiten rund um das Zauberuniversum, das Bestseller-Autorin J. K. Rowling in ihren Büchern erschaffen hat und das aufwendig verfilmt wurde. Auch Objekte aus der Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ sollen in der Kleinen Olympiahalle gezeigt werden.

„Harry Potter: Die Ausstellung“ feierte nach Angaben von Semmel Concerts im Februar 2022 Weltpremiere in Philadelphia in den USA. Weitere Stationen der Wizarding World von Warner Bros. Discovery waren unter anderem New York, Barcelona oder Macao. Einen anderen Schwerpunkt hat die Schau in Köln, die noch bis zum 2. Juni läuft. Die Macher von „Harry Potter - Visions of Magic“ versprechen ein interaktives Kunsterlebnis mit atmosphärischen Licht- und Toninstallationen sowie plastischen Modellen.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-950556/2