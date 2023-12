Lkw-Fahrer bleibt mit Bagger hängen: Unfallflucht

Ein Lastwagenfahrer ist in Schwaben vom Unfallort geflüchtet, nachdem er mit einem geladenen Bagger an einer Bahnunterführung hängen geblieben war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ließ der Fahrer Luft aus den Reifen, um wieder freizukommen. Eine Zeugin hatte den Vorfall auf einer Kreisstraße in Gablingen (Landkreis Augsburg) am Samstag beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein weiterer Zeuge habe den Angaben zufolge vor Ort Bilder von dem Unfallverursacher gemacht. Der entstandene Schaden an der Unterführung blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:231218-99-335609/2