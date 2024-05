Lkw fährt in Gegenverkehr: Paar auf A6 getötet

Zwei Tote und mehrere Verletzte - ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken durch die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr gerast. Dort stieß dieser am Samstag frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die 29 Jahre alte Fahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer seien getötet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden seien ein Paar gewesen. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer und andere Unfallbeteiligte seien verletzt worden.

Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen waren nach dem Unfall am Samstagvormittag im Einsatz. Die Polizei sperrte die Autobahn am Samstag in beide Richtungen für mehrere Stunden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Staus.

Wieso der Lastwagen auf der Autobahn bei Ansbach von der Fahrbahn abgekommen war, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Zeugen hätten gesagt, dass dieser plötzlich ausgeschert sei. Zwei weitere Autos waren ebenfalls an dem Unfall beteiligt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.

