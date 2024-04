Leverkusen-Sportchef zu Tah: „Wollen Jona halten“

Die Spieler von Meister Leverkusen sind begehrt. Mit einem angeblich vom FC Bayern umworbenen Abwehrspieler will Bayer verlängern.

Leverkusens Sportchef Simon Rolfes plant langfristig mit Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah. „Wir wollen Jona halten und mit ihm über 2025 hinaus verlängern“, sagte Rolfes der „Bild“. Der 42-Jährige reagierte damit auf Wechsel-Spekulationen. Mehrere Medien hatten zuvor von ersten Gesprächen zwischen Vertretern des FC Bayern München und Tahs Management berichtet. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger steht in Leverkusen noch bis 2025 unter Vertrag und soll den Angaben zufolge keine Ausstiegsklausel haben. Gespräche soll es nach der Saison geben. „Jetzt steht im Fokus, das Maximale zu erreichen. Und genauso denkt Jona auch“, sagte Rolfes. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft hat Leverkusen die Chance auf ein Titel-Triple. Im DFB-Pokal geht es im Finale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, in der Europa League im Halbfinale gegen AS Rom.

