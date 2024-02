Leverkusen noch nicht verdaut - Kane muss gefüttert werden

Bayern-Kapitän Manuel Neuer stimmt das verlorene Bundesliga-Topspiel in Leverkusen immer noch nachdenklich. „Verdaut haben wir das nicht, wenn man da so untergeht“, gestand der Fußball-Nationaltorhüter am Dienstagabend in Rom. Der 37-Jährige erwartet nun eine Reaktion seiner Mannschaft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Stadio Olimpico gegen Lazio Rom.

„Jeder hat die Motivation und den Hunger, eine bessere Leistung zu zeigen und zu zeigen, wer wir sind. Wir müssen bei Bayern mit einer gewissen Überzeugung spielen, erwachsen sein“, sagte Neuer. „Wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen. Man muss immer wieder aufstehen.“ Das gelte nach Niederlagen, nach Rückschlägen, nach Verletzungen.

Auffällig war in Leverkusen auch, dass es überhaupt nicht gelang, Torjäger Harry Kane offensiv in Szene zu setzen. „Harry muss von uns auch gefüttert werden. Wenn er in die Gefahrenzone gebracht wird, ist er ein Phänomen“, sagte Neuer. Er selbst laboriert weiter „an ein paar Beschwerden“ am Knie, die ihn aber nicht am Spielen hinderten.

