Leblose Frau gefunden: Ehemann festgenommen

Polizeiabsperrung - Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Nachdem eine leblose Frau in ihrer Wohnung in Aschaffenburg gefunden worden ist, hat die Polizei den 64 Jahre alten Ehemann festgenommen. Ein Zeuge habe am Mittwochmorgen den Notruf verständigt, woraufhin die leblose Frau und ihr schwer verletzter Mann vorgefunden worden seien, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach konnte ein Notarzt nur noch den Tod der ebenfalls 64 Jahre alten Frau feststellen.

Den Angaben zufolge befand sich der Ehemann nicht wie seine Frau in der Wohnung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses, sondern auf einer Terrasse im Erdgeschoss. An der Frau seien nach ersten Ermittlungen Zeichen äußerer Gewalteinwirkung erkennbar gewesen. Hinweise, dass ein Dritter beteiligt gewesen sei, gebe es bisher nicht, hieß es. Der Ehemann kam zunächst in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den Hintergründen.

