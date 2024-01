Lawine in Tirol reißt zwei Tourengeher aus Oberbayern mit sich

Drei Skitourengeher aus dem Großraum München waren am Mittwochmorgen auf Skitour in Tirol unterwegs. Gegen 7.30 Uhr löste sich eine Lawine und riss zwei der Tourengeher mit sich. − Symbolbild: Florian Sanktjohanser/dpa

Drei Skitourengeher aus dem Großraum München waren am Mittwochmorgen auf Skitour in Tirol unterwegs. Gegen 7.30 Uhr löste sich eine Lawine und riss zwei der Tourengeher mit sich.









Laut Polizei Tirol unternahmen die drei 27-, 31- und 32-Jährigen eine gemeinsame Skitour im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner. Mit zwei Tourenski und einem Splitboard waren sie als gleichwertige Tourenpartner mit Notfallausrüstung und zwei Airbagrucksäcken von „Maria Waldrast“ zur „Pfeilspitze“ unterwegs.



Gegen 7.30 Uhr ging in einer Rinne, die sie im Bereich „Lange Tal“ querten, plötzlich eine Schneebrettlawine ab. Der 32-Jährige und der 31-Jährige wurden von den Schneemassen mitgerissen. Der Airbagrucksack des 31-Jährigen wurde ausgelöst, der des 32-Jährigen jedoch aus unbekannter Ursache nicht. Die beiden Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Einer der beiden setzte laut Polizei selbst die Rettungskette in Gang.



Vor Ort im Einsatz waren 25 Bergretter der Ortsstellen Matrei und Steinach am Brenner, zwei Notarzthubschrauber, ein Bergrettungshundeführer, sechs Alpinpolizisten sowie eine Polizeistreife. Beide verletzten Alpinisten kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Hall i.T. Der unverletzte 27-jährige Tourengeher wurde von der „Libelle“ zum Landeplatz nach Matrei am Brenner geflogen.

− kl