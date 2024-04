Kühl-Logistiker Brummer verkauft an Dachser

Das für Kühltransporte und -lagerung bekannte Unternehmen Brummer wird Teil des Großlogistikers Dachser. Das gaben beide Unternehmen am späten Mittwochnachmittag in einer Mitteilung bekannt. Dachser übernimmt nun sowohl die Brummer Logistik GmbH in Deutschland als auch die Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG in Österreich mit einem Umsatz von rund 128 Millionen Euro. Der Kauf umfasst das operative Geschäft der Brummer Gruppe, nicht aber die Immobilien an beiden Standorten, wie es in der Mitteilung heißt. Über den Kaufpreis haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden.