Knapp 50 Asylsuchende bei Steinach aufgegriffen - 20-Jähriger vorläufig festgenommen

Nachdem bei Steinach (Landkreis Straubing-Bogen) am Dienstagabend knapp 50 Asylsuchende aufgegriffen wurden, hat die Polizei nun vorläufig einen 20-Jährigen festgenommen. Ob er etwas mit einer mögliche Schleusung der Personen zu tun haben könnte, wird noch ermittelt.









Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Polizei mit Hubschrauber, Feuerwehr mit Drohnen und Rettungsdienst mit Hundestaffel, konnten schließlich 46 Personen, darunter Frauen, Männer und Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren nach intensiver Suche gefunden werden. Sie sind überwiegend türkischer und syrischer Herkunft, so die Polizei. Zuvor hatten mehrere Anwohner um kurz nach 17.30 Uhr mitgeteilt, dass sich im Bereich der Falkenfelserstraße Richtung Wald bis zu 100 Personen aufhalten sollen, die von Autos abgesetzt werden würden.



Die Asylsuchenden wurden nun ins Anker-Zentrum nach Deggendorf gebracht, wo sie nun registriert werden. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass sie mit mehreren Autos illegal über europäische Grenzen eingeschleust wurden.



Ein führerloses Auto konnte die Polizei auffinden und sicherstellen. Außerdem wurde ein 20-jähriger Rumäne vorläufig festgenommen, der sich laut Polizei in der Nähe der A3 befand. Ob das Fahrzeug oder der 20-Jährige in Zusammenhang mit einer eventuellen Schleusung stehen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die die Kripo Deggendorf übernommen hat.

− kl