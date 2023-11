Knaller für die Türkei: Regensburger Kenan Yildiz gelingt Traumtor gegen Deutschland

Was für ein Auftritt! Sein erstes Spiel von Beginn an für die türkische Nationalmannschaft wird Kenan Yildiz nicht so schnell vergessen. Ausgerechnet gegen sein Geburtsland gelingt dem Regensburger ein Traumtor.









Im Berliner Olympiastadion traf der 18-Jährige, der über die Stationen Jahn Regensburg und Bayern München 2022 bei Juventus Turin landete, am Samstagabend sehr sehenswert. Von der Unterkante der Latte und über den Pfosten fand sein Knaller den Weg ins Tor. Mit seinem Treffer brachte er die Türkei in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 in Führung. Sensationell! Ein Regensburger trifft gegen Deutschland! Weil er noch keine drei Pflichtspiele absolviert hat, wäre ein Verbandswechsel übrigens theoretisch noch möglich.



