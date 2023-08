Klimaaktivisten blockieren Zufahrt zu Regensburger BMW-Werk

Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagmorgen die Zufahrt zum BMW-Werk in Regensburg blockiert. Foto: Philip Hell

Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagmorgen die Zufahrt zum BMW-Werk in Regensburg blockiert. Die Klima-Aktivisten haben sich um kurz nach 5 Uhr vor den Toren des Auto-Bauers festgeklebt.









Die Blockade ist Teil einer Protestwelle, die derzeit durch Bayern schwappt und vergangene Woche in Würzburg begonnen hat. Die Polizei war gegen 6.30 Uhr vor Ort und begann damit, die Aktivisten von der Straße zu räumen und den Protest aufzulösen.



Am Montag haben die Aktivisten bereits zahlreiche Straßen in Regensburg blockiert. Fünf Mitglieder der Letzten Generation kamen in Polizei-Gewahrsam. Ab Donnerstag wollen die Klima-Aktivisten in München protestieren.