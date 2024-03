Am Amtsgericht in München sind am Mittwoch vier Klima-Aktivisten der Letzten Generation zu Geldstrafen in Höhe von 600 beziehungsweise 800 Euro verurteilt worden. Unter ihnen auch die durch Boulevardmedien als „Klima-Shakira“ bekanntgewordene Studentin Anja Windl aus Straubing. Sie hatte bereits zuvor angekündigt, eine mögliche Geldstrafe nicht zu bezahlen und stattdessen in Ersatzhaft gehen zu wollen.