„Kitchen Impossible“: Oberpfälzer Sternekoch Anton Schmaus duelliert sich mit Tim Mälzer

Wer kocht besser? Koch-Urgewalt Tim Mälzer und der Oberpfälzer Sternekoch Anton Schmaus fordern sich in der neuen Staffel von „Kitchen Impossible“ wechselseitig heraus.









Kräftemessen mit Tim Mälzer: Der Regensburger Sternekoch Anton Schmaus („Storstad“, „Aska“) ist in der neuen und nun neunten Staffel des Kochbattles „Kitchen Impossible“ am Start. Schmaus muss sich der Herausforderung bei Kochduellen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und auf Kefalonia in Griechenland stellen.





Stammgäste als Jury fällen Urteil





Das Format des Fernsehsenders Vox hat es zu Kultstatus gebracht. Mälzer fordert Spitzenköche zum Duell an den Kochtöpfen. Es gilt, nach Geschmack, Können und Bauchgefühl das oft sehr komplizierte Gericht eines dritten Kochs nachzukochen – ohne das Rezept zu kennen. Auch die teils schwer erkennbaren Zutaten müssen selbst besorgt werden. Ein Jury aus unbestechlichen Stammgästen fällt am Ende ein Urteil.



Mälzer und Schmaus waren schon in der achten Staffel aufeinandergetroffen – im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Marbella, wo Schmaus als Koch des Fußballteams dafür zuständig war, Feines und Gesundes zu kredenzen. Mälzer musste zwei seiner Rezepte möglichst perfekt nachahmen: Pasta mit der türkischen Knoblauchwurst Sucuk und einen Power-Cake. Vom Resultat war die Jury – darunter unter anderem Joshua Kimmich und Serge Gnabry – übrigens damals überschaubar begeistert.



Lesen Sie dazu auch: Erstes Buch von Sternekoch Anton Schmaus: Vom Kochen und der großen Liebe





Fans müssen sich bis zur Ausstrahlung gedulden





Die neunte Staffel startet am 25. Februar. In der Folge am 17. März ist Schmaus am Zug. Ob es für ihn gut gelaufen ist? Fans müssen sich bis zur Ausstrahlung gedulden. Nur soviel ist vorab per Pressemitteilung zu hören: Für ihn sei es eine der spannendsten Erfahrungen seines Lebens gewesen, sagt Schmaus. „Danke an Tim Mälzer!“Das Kochen in Nairobi habe ihn jedoch „demütig gemacht und zurück auf den Boden der Tatsachen geholt“.



Die Wurzeln des Regensburger Sternekochs Schmaus liegen im niederbayerischen Viechtach im bayerischen Wald. Stationen seiner Karriere führten ihn in die Schweiz, nach Stockholm und New York. In Regensburg betreibt er neben dem „Storstad“ und dem Sushi-Restaurant „Aska“ auch noch das Bar-Restaurant „Sticky Fingers“. Den Michelin-Stern für das „Storstad“ eroberte er sich 2014 und gab ihn seitdem nicht mehr aus dem Händen, 2021 kam die Auszeichnung für das „Aska“ hinzu.