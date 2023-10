Kinderpornografie: Durchsuchungen in Landshut

Polizei - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. - Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Landshut hat die Kriminalpolizei drei Wohnungen wegen des Verdachts des Besitzes und des Verbreitens von kinder- und jugendpornografischem Material durchsucht. Die Beamten suchten am Mittwoch nach Laptops, Tablets, Computern, externen Speicherplatten und Mobiltelefonen, heißt es in einer Mitteilung. Gegen drei Männern im Alter zwischen 15 und 59 Jahren ermittelt die Behörde. Sie stehen im Verdacht, unter anderem über Chatgruppen Bilder mit kinderpornografischem Inhalt gesucht oder verschickt zu haben.

© dpa-infocom, dpa:231011-99-525116/2