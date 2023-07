Kind (6) nach Krampfanfall mit Hubschrauber ins Klinikum Traunstein gebracht

Eine Sechsjährige wurde von Kolbermoor per Hubschrauber ins Klinikum Traunstein gebracht. −Symbolbild: Stefan Sauer/dpa

Notfall am Montag in Kolbermoor (Landkreis Rosenheim): Ein Kind erleidet einen Krampfanfall, wird per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Traunstein gebracht.









Am Montag landete gegen 11.30 Uhr ein Rettungshubschrauber auf dem nördlichen Sportplatzgelände des SV DJK Kolbermoor. Hintergrund war die Behandlung sowie der Abtransport eines sechsjährigen Kindes, das nach einem Krampfanfall ins Klinikum Traunstein geflogen wurde.



„Das Kind war glücklicherweise bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte wieder ansprechbar“, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Kolbermoor übernahm die Absicherung der Hubschrauberlandung.

− nb