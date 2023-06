Junge Frau springt nach Streit mit Freund betrunken in die Naab

Die Beamten mussten nicht mehr eingreifen: Die junge Frau konnte trotz erheblicher Alkoholisierung zurück ans Ufer schwimmen. −Foto: Kellermeier

Nach einem Streit mit ihrem Freund ist eine junge Frau Anfang 20 in der Nacht auf Donnerstag in Schwandorf in die Naab gesprungen.









Wie die Polizei mitteilt, sein die junge Frau in den frühen Morgenstunden „ziemlich angetrunken“ gewesen und sei aus Jux und Tollerei in der Nürnberger Straße von der Brücke in die Naab gesprungen. Zuvor hatte es einen Streit mit ihrem Freund gegeben.



Die ausgerückten Beamten mussten aber nicht mehr eingreifen: Die Dame konnte trotz Alkoholisierung ans Ufer schwimmen.