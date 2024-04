Sind wichtige Infrastrukturprojekte in Bayern in Gefahr? Diese Frage stellt sich, nachdem die Autobahngesellschaft öffentlich gemacht hat, dass in den Jahren 2025 bis 2028 rund 5,5 Milliarden Euro fehlen, um die aktuellen und laufenden Projekte umzusetzen. Ausschreibungen für bestimmte Arbeiten müssten deshalb verschoben werden, weil das Geld dafür schlicht fehlt. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) spricht sogar von zehn Milliarden Euro, die fehlen.