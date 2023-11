Interaktive Tabelle: Die Christkindlmärkte in Nieder- und Oberbayern auf einen Blick

Sie beginnt wieder, die stade Zeit. Damit Sie sich auf das Weihnachtsfest einstimmen können, zeigen wir Ihnen in einer interaktiven Tabelle am Ende des Artikels, wo und wann in der Region Christkindlmärkte stattfinden.



Hunderte Weihnachtsmärkte ziehen auch in diesem Jahr wieder in den bayerischen Innenstädte ein. Punsch- und Bratwurstduft in den Städten oder auch Glühweingeruch in luftiger Höhe: Besuchern wird in der Region ein abwechslungsreiches Programm geboten.



Bis zu 30 Meter hoch thront zum Beispiel der hölzerne Waldwipfelweg über den Bäumen im Bayerischen Wald bei Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen). In der Westernstadt Pullman City in Eging am See (Landkreis Passau) trifft weihnachtliche Gemütlichkeit mit der Raubeinigkeit des Wilden Westens zusammen. Mit seiner romantischen Lage in der Altstadt direkt vor dem Dom gehört der Passauer Christkindlmarkt zu den schönsten Weihnachtsmärkten Bayerns, wenn nicht sogar ganz Deutschlands. Magisch, mystisch und zauberhaft ist die Halsbacher Waldweihnacht (Landkreis Altötting). Aus Nah und Fern strömen die Menschen gerne in das beliebte und urige Weihnachtsdorf.



Mit zu den größten und schönsten Christkindlmärkten in der Region zählen auch die Märkte in Straubing, Deggendorf, Landshut und Regensburg sowie der Schwimmende Christkindlmarkt Vilshofen und der romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis Regensburg.







Wann und wo diese – und viele andere – Weihnachtsmärkte stattfinden, haben wir Ihnen in einer interaktiven Tabelle zusammengestellt:









