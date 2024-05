In Asylunterkunft mit Messer bedroht: SEK nimmt Mann fest

In einer Unterkunft für Asylsuchende in Oberbayern soll ein Bewohner einen Mitarbeiter im Streit mit einem Messer bedroht haben. In der Folge kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) vor Ort waren. Der Tatverdächtige wurde anschließend festgenommen, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß.

Warum der 19 Jahre alte Bewohner und der 26 Jahre alte Mitarbeiter der Unterkunft in Trostberg (Landkreis Traunstein) in einen Streit gerieten, war zunächst nicht bekannt. Vor dem Eintreffen der Beamten hätten sie ihre Auseinandersetzung den Angaben zufolge unverletzt beenden können. Da sich der 19-jährige Tatverdächtige jedoch weigerte, das Messer herauszugeben, wurden weitere Einsatzkräfte angefordert. Weil zudem Anhaltspunkte vorlagen, dass von dem Mann eine Fremd- und Eigengefährdung ausgehen könnte, umstellten die Spezialkräfte zunächst die Unterkunft. Der Tatverdächtige ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen dauerten an.

