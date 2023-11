Idylle ganz in Weiß: Gewinnen Sie einen Winterurlaub in den Oberstdorfer Tälern

Verschneite Täler und majestätische Gipfel – eine Idylle ganz in Weiß, fast wie im Bilderbuch. In den Oberstdorfer Tälern ist eben noch richtig Winter. Die Heimatzeitung verlost drei Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Franks für zwei Personen.



Oberstdorf ist das perfekte Reiseziel für einen Winterurlaub in den Alpen. Die Region im Allgäu bietet zahlreiche Aktivitäten, die die kalte Jahreszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Egal ob man mit AlpinSki oder mit dem Snowboard unterwegs ist, in der Skiregion kann man sich nach Herzenslust austoben. Wer lieber zu Fuß die Natur genießen möchte, für den ist Winterwandern eine der schönsten Möglichkeiten, die Winterlandschaft zu erleben.



In Zusammenarbeit mit dem 5-Sterne-Wellness-Hotel Franks verlost die Heimatzeitung drei Nächte für zwei Personen mit Gourmetpension. Hier geht es zum Teilnahmeformular.



Informationen unseres Gewinnspielpartners



Ein Besuch im 5-Sterne-Hotel Franks in Oberstdorf lohnt sich immer, seit September mit der Eröffnung des neuen RoofTop-Spas aber für Wellness-Liebhaber ganz besonders. „Zeit bei Freunden“ lautet das Credo der Gastgeberfamilie Frank. Gelebte Herzlichkeit, persönlicher Service und Nachhaltigkeit stehen an erster Stelle. Cora Bethke-Frank führt das Luxushotel gemeinsam mit Tochter Mara Frank in dritter Generation. Das charmante 5-Sterne-Wellness-Hotel liegt inmitten der Allgäuer Hochalpen und ist eng mit der Region verbunden. Seit 1964 wird das Haus im Herzen von Oberstdorf von der Familie ausgebaut und weiterentwickelt – so auch in diesem Jahr. Die großzügige Spa-Landschaft ist um einen Außenpool im Garten und ein Adults-Only-Rooftop-Spa mit japanischen Onsen Pools in der dritten und vierten Etage erweitert worden. Ebenso sorgen im nun 3000 Quadratmeter großen Wellness- und Spa-Bereich ein Indoor-Pool, drei Ruhezonen und eine großzügige Saunalandschaft für Entspannung.

− swo