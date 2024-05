Hier haben unsere Leser das Wort

Falsche Richtung

Zur Berichterstattung über die deutsche Rentenpolitik:



„Es ist entsetzlich, was die Bundesregierung sich geleistet hat, und was sie noch vorhat.Insgesamt sollen 600 Millionen Euro weniger in die Rentenkasse fließen als bislang vorgesehen. Der Bundeszuschuss an die Gesetzliche Rentenversicherung soll also gekürzt werden. Deshalb gibt es so viele arme Rentner. Die gesetzlich Versicherten zahlen allein in die Rentenkasse ein, und dann müssen diese länger als 45 Jahre arbeiten. Die Regierung nimmt die Rentenkasse als Selbstbedienungsladen. Da muss sich einiges ändern. Nötig ist...