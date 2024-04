Hier haben unsere Leser das Wort

Herzhaft gelacht

Zum Artikel „Deutsche Bahn verbietet Kiffen an Bahnhöfen“ vom 22. April:



„Schon lange nicht mehr so herzhaft gelacht wie bei dieser Meldung. Die Bahn macht mal wieder etwas fürs Papier. Denn wenn die Einhaltung des Kiffverbotes bei der Bahn genauso einen Stellenwert hat wie beim Rauchverbot, dann juckt das beim Personal der Bahn niemanden. Ich habe das oft genug erlebt, dass z. B. an den Bahnhöfen Mühldorf und München viele auch im Nichtraucherbereich rauchen. Wenn man dann einen Bahnmitarbeiter darauf aufmerksam macht, kommt als Reaktion bestenfalls ein Schulterzucken....