Heimspiel zur EM: Popstar Leony gibt ihr erstes Konzert in Cham

Popstar Leony gibt am EM-Eröffnungswochenende ein Konzert in Cham. − Foto: dpa

Leony tritt erstmals in ihrer Heimat auf. Am Samstag, 15. Juni gibt die Chartstürmerin aus Chammünster im Rahmen des „BAYERN 3 fresh“-Hit-Festivals ein Konzert auf dem Chamer Volksfestplatz. Es ist nicht das einzige Highlight am EM-Eröffnungswochenende.









Am Freitag, 14. Juni veranstaltet der Volksfestverein Cham ein großes Public-Viewing des EM-Eröffnungsspiels Deutschland gegen Schottland. Auch da wird der offizielle Song der Fußball-Europameisterschaft – ihn singt Leony – zu hören sein.

− jra





Ein ausführlicher Bericht folgt.