Hassbotschaften in Sozialen Medien: Durchsuchungen in ganz Bayern

Bereits zum neunten Mal fanden Durchsuchungen in Bayern statt, die sich auf Hasspostings im Internet bezogen. Foto: Foto: dpa

Neun Personen aus der Oberpfalz, Niederbayern und Oberbayern sind ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Sie stehen im Verdacht, Hassbotschaften im Internet zu verbreiten. Am Mittwoch fanden deshalb Durchsuchungen in ganz Bayern statt.









Am Mittwoch gingen die Ermittlungsbehörden in einer konzertierten Aktion in Bayern gegen die Verfasser solcher Nachrichten vor. In der Oberpfalz wurden zwei Objekte durchsucht, ebenso im Nieder- und in Oberbayern. Insgesamt wird gegen 31 Beschuldigte in Bayern ermittelt. Es war die neunte Aktion dieser Art.





Volksverhetzende Sticker





Das Landeskriminalamt informierte am Mittwochmorgen über die Maßnahme, nannte aber zunächst keine Details zu den einzelnen Beschuldigten. Bekannt ist bislang, dass es sich in der Oberpfalz um Personen aus den Landkreisen Regensburg, Schwandorf und Tirschenreuth handelt. In Niederbayern war die Polizei in den Landkreisen Passau und Regen im Einsatz, in Oberbayern in Ingolstadt und Neuburg-Schrobenhausen.



Was ihnen genau vorgeworfen wird, sagte das Landeskriminalamt nicht. Allerdings wurden in der Pressemitteilung zwei Beispiel angeführt. So soll ein Beschuldigter in einer WhatsApp Gruppe volksverhetzende und verfassungsfeindliche Sticker versandt haben, welche eine Abneigung gegen Juden, Ausländer, Menschen mit Behinderung, die sogenannte Antifa und den Islam zum Ausdruck bringen. Ein anderer Beschuldigter bezeichnete auf der Facebookseite eines Fußballvereins Migranten als Messerstecher und „Eigentumsumlagerer“.



Michael Weinzierl, Beauftragter der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, sagte zu den Durchsuchungen: „Der virtuelle Raum gehört mittlerweile zur Lebenswirklichkeit vieler Menschen, Hasspostings und Diffamierungen können grundsätzlich jeden treffen. Es gilt wie in der analogen Welt: Jeder ist aufgefordert, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Betroffenen einzusetzen und dadurch „Flagge zu zeigen“.“ Teresa Ott, Generalstaatsanwaltschaft München und Hatespeech-Beauftragte der Bayerischen Justiz erklärte: „In Bayern ist kein Raum für Hassbotschaften. Allen Tätern muss bewusst sein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und wir unermüdlich dafür Sorge tragen, dass sie sich vor Gericht verantworten müssen.“





Zwei Verdächtige in Niederbayern





Bei den Tatverdächtigen in Bayern handelt es sich um sieben Frauen und 24 Männer im Alter zwischen 19 und 72 Jahren. Die Einsatzkräfte vernahmen die Beschuldigten und beschlagnahmten Beweismittel, darunter Mobiltelefone und Laptops. Neben den fünf Personen in der Oberpfalz laufen auch Ermittlungen gegen zwei Personen aus Niederbayern. Sie stammen aus den Landkreisen Regen und Passau. Ebenfalls zwei Durchsuchungen fanden im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord statt. Hier leben die Verdächtigen in Ingolstadt und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die meisten Durchsuchungen fanden indes in München statt. Dort wurden acht Objekte von acht Beschuldigten durchsucht.

ig