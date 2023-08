Hashtag Walhalla: Der Kastellan und das Instagram-Publikum

Franz-Josef Strobl ist der Kastellan, also der Kümmerer der Walhalla. Täglich kommt er mit Besuchern in Kontakt. Die einen wollen sich vor dem griechisch inspirierten Tempel für Fotos in Szene setzen, andere genießen den herrlichen Ausblick auf die Donau und manche besuchen die Büstensammlung. Und auch so mancher Mythos rankt sich um das Bauwerk. Ist hier das Bernsteinzimmer versteckt, lautete eine der Fragen.