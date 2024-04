Grüne siegen bei Kommunalwahl in Innsbruck

Die Grünen haben bei der Kommunalwahl in Innsbruck erfolgreich abgeschnitten. Bürgermeister Georg Willi landete nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Direktwahl zum Stadtoberhaupt am Sonntag mit 22,9 Prozent auf Platz eins. In einer Stichwahl muss er sich dem ehemaligen ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber stellen, der 19,4 Prozent der Stimmen erhielt. Die Kandidaten von rechter FPÖ, SPÖ und ÖVP scheiterten beim Einzug in die Stichwahl.

Auch bei der Wahl zum Gemeinderat sicherten sich die Grünen mit 18,9 Prozent Platz eins. Überraschend schafften die Kommunisten von der KPÖ mit 6,71 Prozent laut vorläufigem Ergebnis den Einzug ins Kommunalparlament. Erst vor wenigen Wochen hatte die KPÖ bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Salzburg mit Platz zwei einen weithin beachteten Erfolg eingefahren.

Innsbruck, mit etwa 131.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Österreichs, wird als einzige Landeshauptstadt seit 2018 von einem grünen Stadtoberhaupt regiert.

