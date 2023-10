Mann (20) über Brüstung gestoßen: Festnahme auf der Steinernen Brücke in Regensburg

Die Steinerne Brücke in Regensburg musste gesperrt werden. − Foto: Philip Hell

Versuchtes Tötungsdelikt an der Donau: Bei einer Auseinandersetzung hat ein 28-Jähriger am Freitag einen jungen Mann von der Steinernen Brücke gestoßen. Er landete auf einem Brückenpfeiler. Der Angreifer wurde festgenommen.









Die Tat ereignete sich laut einer Sprecherin der Polizei gegen 12.15 Uhr. Das Opfer, ein 20-jähriger Mann, erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und DLRG eilte zu dem Regensburger Wahrzeichen. Die Brücke wurde zur Bergung des Mannes gesperrt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.



„Wir haben einen 28-jährigen Mann festgenommen“, erklärte die Sprecherin gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung wenig später. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums hatten Passanten den Angreifer festgehalten.





Mann von Steinernen Brücke gestoßen: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts





Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar. Man stehe noch am Anfang der Ermittlungen. „Die Kriminalpolizei war vor Ort, hat Spuren gesichert und nimmt die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf“, so die Polizeisprecherin. Zur Vorbeziehung der beiden Männer und über den Grund für die Auseinandersetzung konnte sie noch keine Angaben machen.



Die Steinerne Brücke war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert – wie üblich an einem sonnigen Freitagmittag. Daher gibt es mehrere Zeugen, die bereits vernommen wurden.





Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter 0941/506-2888 bei der Kripo zu melden.