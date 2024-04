Großbrand bei Passau: Millionenschaden erwartet

Nach dem Großbrand im niederbayerischen Hofkirchen bei Passau geht der Schaden dort nach ersten Einschätzungen der Polizei wohl in die Millionen.

Fünf Mehrfamilienhäuser in Ortskern waren am Ostermontag in Brand geraten, nachdem das Feuer in einer Garage ausgebrochen war und von dort auf die benachbarten Gebäude übergegriffen hatte. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, die Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. „Ein Großteil“ der Gebäude war nach ersten Erkenntnissen wohl zunächst nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte.

Auch Stunden, nachdem ein Passant den Brand am frühen Morgen gemeldet hatte, war das Feuer noch nicht vollständig gelöscht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Um die Brandursache herauszufinden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

