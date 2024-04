Greuther Fürth leiht Hoffenheimer Torwarttalent aus

Schlussmann Jonas Urbig hat sich bei der SpVgg Greuther Fürth ins Rampenlicht gespielt. Der junge Torwart ist aber nur bis zum Sommer ausgeliehen. Die Franken verpflichten schon mal ein neues Talent.

Die SpVgg Greuther Fürth leiht U20-Nationaltorwart Nahuel Noll vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim im Sommer für eine Saison aus. Dies teilte der fränkische Zweitligist am Mittwoch mit. Noll hat in Hoffenheim einen Vertrag bis zum Sommer 2027, er soll sich aber in Fürth weiterentwickeln. Der 21-Jährige ist aktuell in der zweiten Mannschaft der Hoffenheimer in der Regionalliga Stammtorhüter.

„Als junger Spieler möchte er nun natürlich Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau sammeln und sieht, dass sich junge Spieler das bei uns erarbeiten können, so wie Jonas in dieser Saison“, sagte der Fürther Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Fürths aktueller Stammtorwart Jonas Urbig hat in dieser Saison mit starken Leistungen für sich geworben; der 20-Jährige ist aber bis zum Sommer vom 1. FC Köln nur ausgeliehen.

