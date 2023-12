Gewinnen Sie vier Übernachtungen in den bayerischen Alpen

Winterromantik pur, Tradition und bayerische Gastlichkeit – im Hotel Bergeblick im oberbayerischen Bad Tölz bleiben keine Wünsche offen. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.



In Zusammenarbeit mit der Region Bad Tölz (www.bad-toelz.de) und dem Hotel Bergeblick (www.hotel-bergeblick.de) in den bayerischen Alpen verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Idyllisch auf der Wackersberger Höhe oberhalb von Bad Tölz liegt das familiengeführte Natureness Hotel Bergeblick. Das Haus besticht durch seine besondere Lage am Waldrand mit atemberaubendem Blick auf die bayerische Voralpenlandschaft sowie durch seine außergewöhnliche Architektur.



Mit großen Panoramafenstern, minimalistischer Linienführung und reichlich Holz wird die Natur direkt ins Haus geholt. So verströmen die 38 Doppelzimmer, acht Suiten und drei exklusiven Garten Suiten ein modernes alpines Lebensgefühl. Gut in den Tag starten Gäste ab 14 Jahren dank des abwechslungsreichen Frühstücksbuffets mit schmackhaften Produkten aus der Region. Danach lockt das große Freizeitangebot in und um Bad Tölz: Auf den Kalvarienberg aufsteigen und den weiten Blick ins Isartal schweifen lassen, dem Hausberg Blomberg mit seinen diversen Freizeitmöglichkeiten einen Besuch abstatten, durch die Altstadt bummeln.



Zurück im Hotel steht Entspannung an oberster Stelle. Das Indoor Spa bietet mit verschiedenen Saunen, Infrarotkabinen und Ruheräumen Wellness pur.

