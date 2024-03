Gewinnen Sie entspannte Tage im Nordpfälzer Wald

Entspannen, erleben und genießen. Mit diesen drei Worten lassen sich die Tage im Landidyll Hotel-Restaurant Klostermühle im Nordpfälzer Wald kompakt und sehr zutreffend beschreiben. Die Leidenschaft für die Qualitäten der heimischen Natur teilen die Landidyll-Gastgeberfamilien nur zu gern mit ihren Gästen.



In Zusammenarbeit mit dem Hotel-Restaurant Klostermühle in Münchweiler an der Alsenz verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners:





Violaine und Erik Jennewein kombinieren in ihrem Hotel Tradition und modernen Komfort auf geschmackvolle Art. Die Geschichte des Hauses geht bis auf das Jahr 1152 zurück und begann als mittelalterliche Hofanlage eines Klosters. Seit knapp 100 Jahren ist es nun im Familienbesitz. Heute bietet das Hotel 28 Zimmer und Appartements samt Sauna im Sandsteingewölbe.



Die schönsten Wander- und Radwege liegen direkt vor der Hoteltüre – die Gäste der Klostermühle schätzen und lieben genau das. Doch die Klostermühle hat noch weitere Qualitäten. Dazu gehört die eigene Landwirtschaft, die von Erik Jennewein geleitet wird. Seine Schwester Carla liefert gemeinsam mit ihrer Frau Catie für das Restaurant frische Kräuter und Gemüse aus dem eigenen Betrieb „Fräulein Lenz“, in dem ausschließlich ökologisch gearbeitet wird.



Gäste dürfen sich auf eine köstliche Küche freuen, welche für Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität steht. Gemüse aus kontrolliertem Anbau, Fleisch aus artgerechter Tierhaltung und Brot von lokalen Bäckern haben Priorität.

− fc