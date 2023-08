Gewinnen Sie einen Wellnessurlaub in Cochem an der Mosel

Das Städtchen Cochem ist berühmt für seine Reichsburg, die mit ihrer 1000-jährigen Geschichte auf einem steilen Bergkegel hoch über der Stadt thront. −Fotos: Moselstern Hotels

Cochem an der Mosel verzaubert Urlauber mit seiner mittelalterlichen Altstadt, kleinen Weinlokalen und vielfältigen Freizeitangeboten. Die Heimatzeitung verlost fünf Nächte für zwei Personen im Moselstern Parkhotel Krähennest.













Im Sommer dominiert ein kräftiges Grün die Flusslandschaft an der Mosel. Überall wo man hinsieht, entfalten sich auch in den Weinbergen des Ferienlands Cochem die Reben in ihrer vollen Pracht. Ein Muss für jeden Besucher der Mosel ist auf jeden Fall die mittelalterliche Altstadt von Cochem mit ihren uralten Gasthäusern und Weinstuben sowie der darüber thronenden Reichsburg als eine der architektonisch wertvollsten Burgen Deutschlands.



In Zusammenarbeit mit dem Parkhotel Krähennest verlost die Heimatzeitung bis Sonntag, 20. August, fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück und Nutzung des Mosel-Spa (nach Verfügbarkeit). Folgen Sie diesem Link, um am Gewinnspiel teilzunehmen.



Einzigartig an der Mosel ist auch die Cochemer Sesselbahn zum Pinner-Kreuz auf sagenhaften 255 Metern über dem Meeresspiegel. Von einem der schönsten Aussichtspunkte über Cochem hat man einen atemberaubenden Blick auf das Moseltal. Nur einen Steinwurf entfernt liegen mit dem Calmont der steilste Weinberg Europas und das zauberhafte Beilstein, das sich schon oft als Filmkulisse bewährte. Ob mit dem Kanu, dem Motorboot oder dem Fahrgastschiff auf der Mosel, mit dem Fahrrad entlang der Mosel oder zu Fuß durch die Weinberge – an oder auf der Mosel macht alles Spaß. Einen idealen Ausgangspunkt für Urlauber bieten die Moselstern Hotels (www.moselstern.de) an. In puncto Entspannung und Genuss ist das Viersterne Parkhotel Krähennest in Löf das beste Haus der Hotelgruppe.

− hie