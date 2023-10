Gewinnen Sie einen Urlaub im Weinherbst in der schwäbischen Toskana

Vielfalt, Natur und umgeben von Weinbergen − die Region Kraichgau-Stromberg in Baden-Württemberg hat all das und noch mehr zu bieten. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen im Landidyll Hotel Lamm in Horrheim.









Wo guter Wein gedeiht, findet man auch schöne Naturlandschaften und eine ausgeprägte Genusskultur. Das ist in der Region Kraichgau-Stromberg genau der Fall. Das Land der 1000 Hügel heißt auch „schwäbische Toskana“ und die Ähnlichkeit ist unübersehbar: Wie in der italienischen Toskana strahlt die Landschaft eine entspannende Wirkung auf ihre Besucher aus.



Im Fachwerkort Horrheim – nur eine halbe Autostunde nordwestlich von Stuttgart – liegt direkt in der Ortsmitte zwischen Markt- und Kirchplatz das Landidyll Hotel Lamm von Sabine Bramm. Man logiert hier in einem der modern ausgestatteten Zimmer und Appartements und genießt hausgemachte schwäbische Spezialitäten wie Spätzle und Maultaschen. Das junge Küchenteam begeistert darüber hinaus auch mit Wildgerichten, mediterranen, vegetarischen und veganen Kreationen, so dass das hoteleigene Restaurant in zahlreichen namhaften Restaurant- und Hotelführern lobend erwähnt wurde.



Die Gegend ist bekannt für ihre vielen Freizeitangebote. So locken viele Radausflüge rund um Horrheim und im Naturpark Stromberg-Heuchelberg auf den zahlreichen Panorama- und Seentouren. Die Wege führen aussichtsreich durch die sanft geschwungenen Weinberge inklusive zahlreicher Möglichkeiten zu Weinverkostungen und herzhafter Vesper. Oder man begibt sich auf eine Sightseeingtour nach Vaihingen an der Enz mit dem Schloss Kaltenstein und vielen historischen Bauwerken. Nicht fehlen darf ein gemütlicher Spaziergang durch die historische Altstadt zum Corleo, das zum Lamm gehört und wo hausgemachte Köstlichkeiten wie Obstkuchen und eine leichte, schmackhafte Bistroküche serviert werden.





