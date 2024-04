Gewinnen Sie einen Städte-Trip nach Wien

In der Nähe des geschäftigen Treibens in Wien, entspannt man auf der Terrasse der Rooftop-Bar des Hotels Radisson RED Vienna. − Fotos: Radisson RED Vienna

In Top-Lage im Wiener Bezirk Leopoldstadt liegt das stylische Radisson RED Vienna und bietet einen tollen Ausgangspunkt, um

die österreichische Hauptstadt und ihre abwechslungsreichen Viertel zu erkunden.



In Zusammenarbeit mit dem Radisson RED Vienna in Wien verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners:





Einladend und extravagant, urban und unkonventionell – das Radisson RED Vienna ist die perfekte Adresse für alle, die Design mögen, ein stylisches Ambiente lieben und Wert auf eine lockere Umgebung legen. Das erst 2022 eröffnete Vier-Sterne-Lifestyle-Hotel im zweiten Wiener Bezirk Leopoldstadt liegt direkt am Donaukanal. Von den gemütlichen Sitzgelegenheiten in den großen Erkerfenstern der Zimmer und Suiten genießen die Gäste die Aussicht auf den Kanal und die Innenstadt.



Die Rooftop-Bar Istros, die sich in dem Glasbau auf dem Dach befindet und über eine große Terrasse verfügt, ist ein Wiener Szenetreff – the Place to be mit der besten Aussicht auf die österreichische Hauptstadt.



Die Lage des Radisson RED Vienna macht das Hotel mit dem außergewöhnlichen Design zu einem idealen Ausgangspunkt für Wien-Besucher. Mit der U-Bahn-Station Schottenring in unmittelbarer Nähe lässt sich die wunderschöne Hauptstadt Österreichs mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß erkunden und bietet eine perfekte Anbindung an den Hauptbahnhof und den Flughafen.

− swo