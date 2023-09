Gewinnen Sie eine luxuriöse Auszeit zu zweit in Meran

Meran gilt als Symbiose aus mediterranen Einflüssen, Bergnatur und elegantem Palmenflair. So vielseitig wie die Stadt ist auch die Auszeit: Wellness, Natur und Kulinarik erwarten Urlauber im Fünf-Sterne Park Hotel Mignon im Herzen der Stadt. − Fotos: Belvita-Hotel Park Hotel Mignon

Wer einmal hier war, den lässt es nicht mehr los – das einzigartige Meran-Feeling voller Gegensätze. Die Mediengruppe Bayern verlost einen Urlaub im Fünf-Sterne Park Hotel Mignon für zwei Personen.



In Zusammenarbeit mit dem Belvita-Hotel Park Hotel Mignon verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





So vielseitig wie Meran ist auch die Auszeit: Wellness, Natur, Kulinarik, Kultur, Geschichte oder am besten: von allem etwas.

Ein besonders luxuriöser Ort für eine unvergessliche Zeit ist das Fünf-Sterne Park Hotel Mignon, fünf Geh-Minuten von der Altstadt entfernt. Wer einen Cappuccino am ruhigsten Ort von Meran genießen möchte, sucht sich einen Platz auf der Terrasse mit Blick in den Park, der das Hotel umgibt. Eben noch im pulsierenden Treiben der Altstadt, ist man umgeben von der Stille und der Kraft der Natur. Vögel zwitschern, ein Eichhörnchen huscht übers Gras. Palmenblätter rauschen sanft bei einer kleinen Brise. Jahrhundertealte Zedern zeigen sich stolz vor den Kulissen gigantischer Bergnatur. Entspannt sein, von 100 auf 0 in wenigen Minuten.



Im Park Spa auf drei Etagen mit einer vielfältigen Saunawelt und Therapiebereich wurden außergewöhnliche Rückzugsorte geschaffen. Direkt am 32 Grad Celsius warmen Outdoor-Pool, am Palmenkieselstrand gleich neben dem Indoor Pool oder in der edlen Bonsai-Lounge mit weißen Leinenvorhängen und bequemen Couches zum Relaxen und Bücher zum Schmökern. Exklusiv: der Dachgarten der fünf Sinne mit einem Whirlpool, eingerahmt vom herrlichen Bergpanorama. Ein ganz besonderes Highlight sind die Penthouse- und Spa Suiten – ein exklusives Zuhause auf Zeit mit einem großzügigen Wohnbereich, einem oder zwei Schlafzimmern, privater Dachterrasse, Whirlpool, Balkon, Infrarot-Sauna oder einem Dampfbad.

