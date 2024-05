Gewinnen Sie eine Auszeit zu zweit inklusive Genussvollpension in Obertauern

Obertauern ist ein besonderer Fleck. Einer, an dem das Abschalten und Genießen besonders leichtfallen. Inmitten der faszinierenden Bergwelt sorgt das Vier-Sterne-Superior-Hotel Steiner für den passenden Erholungsrahmen.



In Zusammenarbeit mit dem Vier-Sterne-Superior Hotel Steiner verlost die Mediengruppe eine Auszeit in Obertauern: Vier Nächte für zwei Personen inklusive Genussvollpension. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Entspannte Wanderungen, Natur- und Waldbaden kombiniert mit Meditation, Saunaaufgüssen und geführten Phantasiereisen lassen Gäste des Hotel Steiners zur Ruhe kommen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, auf individuelle Bedürfnisse wird eingegangen und das familiär geführte Hotel Steiner bietet mit großzügigem Wellnessbereich und Gourmetküche die passende Wohlfühloase. Der BergSPA wurde nach dem umfangreichen Umbau erweitert, verbessert und verschönert und lädt ein, sich zu erholen und in die Berge zu schauen. Für eine kleine Pause vom Familienleben steht der neue Rooftop-BergSPA mit Infinity-Pool, Panorama-Ruheraum, Finnischer- und Zirbensauna – exklusiv für adults only 18+ bereit.



Den Hausherren, Thomas Steiner, finden Gäste im Restaurant oder beim Sortieren der besten Tropfen im Weinkeller. Kulinarik ist Familie Steiners Leidenschaft, wovon auch die Gäste profitieren. Vom Frühstücks- und Mittagsbuffet bis zum Fünf-Gang-Dinner werden den gesamten Tag Köstlichkeiten geboten. Egal ob Vegetarier oder Veganer, das Küchenteam ist stets bemüht jedem Gusto gerecht zu werden.

