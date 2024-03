Gespannter Blick nach Nyon: Wer wird Bayerns Gegner?

Rekordsieger Real Madrid? Titelverteidiger Manchester City? Ein Duell mit Dortmund? Der FC Bayern wartet auf seinen Gegner im Champions-League-Viertelfinale. Auch ein Spiel im Finalort ist möglich.

Der FC Bayern München blickt heute (12.00 Uhr) mit großer Spannung nach Nyon. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union UEFA wird das Viertelfinale der Champions League ausgelost, in dem der deutsche Meister auf hochkarätige Gegner treffen kann. Neben Titelverteidiger Manchester City und Rekordsieger Real Madrid ist auch Borussia Dortmund ein möglicher Konkurrent in der nächsten Runde. Das Viertelfinale wird am 9./10. April mit den Hinspielen nd am 16./17. April mit den Rückspielen ausgetragen.

Als Bayern-Gegner kommen auch der FC Barcelona, Atlético Madrid, der FC Arsenal und Paris Saint-Germain infrage. Sollte es das Los Arsenal werden, würde es für die Münchner schon mal in den Finalort London gehen. Dort findet am 1. Juni das Endspiel statt.

In Nyon wird am Freitag auch ausgelost, wie der Weg im Halbfinale weitergehen würde. In den vergangenen drei Spielzeiten waren die Bayern jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.

