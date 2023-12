Genießer-Urlaub im Herzen der Dolomiten zu gewinnen

Auszeit in den Bergen: Die Dolomiten in Südtirol sind das perfekte Urlaubsziel für alle aktiven Genussmenschen. − Fotos: Bad Moos Dolomites Spa Resort

Urlaubstage in den Dolomiten bieten alles für Liebhaber des guten Geschmacks und des exquisiten Lebensstils. Das Bad Moos – Aqua Spa Resort im malerischen Fischleintal bei Sexten ist die perfekte Basisstation. Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen.



In Zusammenarbeit mit dem 4-Sterne-Superior-Hotel Bad Moos verlost die Mediengruppe Bayern vier Nächte für zwei Personen inklusive Halbpension. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Hinter dem Kreuzbergpass blinzeln die ersten Sonnenstrahlen über das Tal und tauchen die Landschaft zu Füßen der Sextner Dolomiten in Südtirol in ein kraftvolles Farbenspiel mit bunten Tupfern auf dem weißen Pulverschneeteppich. Das malerische Fischleintal vor den steilen Felswänden der Sextner Dolomiten und das weitläufige Skigebiet Drei Zinnen sind die Protagonisten dieses Winterparadieses.



Wenn morgens die ersten Sonnenstrahlen über die Sextner Dolomiten in das malerische Fischleintal hineinleuchten, starten die Gäste des 4-Sterne-Superior-Hotels Bad Moos – Aqua Spa Resort mit einem vitalen Frühstück und wählen danach ganz entspannt zwischen den vielen Möglichkeiten, den Alltagsstress hinter sich zu lassen.



Der aktive Teil des Tages beginnt direkt vor der Hoteltür. Nur wenige Schritte sind es zur Seilbahn hinauf zur Rotwand und mitten ins Skigebiet Drei Zinnen. Ein verführerischer Skizirkus mit rund 100 Pistenkilometern, bezaubernden Panoramen Richtung Pustertal und Drei Zinnen und dazu der steilsten Abfahrt Südtirols. Direkt vor dem Hotel ziehen auch die Loipen des 200 Kilometer umfassenden Langlaufnetzes vorbei. Übrigens auch weit hinein ins malerische Fischleintal bis zur beliebten Talschlusshütte.





Faszinierender Ausblick über das Pustertal und die Sextner Dolomiten





Oben bei der Bergstation empfängt einen ein faszinierender Ausblick über das Pustertal und die Sextner Dolomiten. Eine erste Abfahrt nach Vierschach, und dann geht es mit dem Pustertal Ski Express nach Percha zu Füßen des Kronplatzes. Oben warten ein weiteres Traumpanorama und herrliche Abfahrten Richtung Süden.



Der Traumtag ist danach aber noch nicht zu Ende. Wie wäre es mit einem Ausflug ins hoteleigene Spa „Soma & Anima“. Bereits seit 1765 sind die Heilkräfte des Schwefelwassers der St. Valentin Heilquelle von Bad Moos überliefert und anerkannt. Bei verschiedenen Anwendungen kann man sich damit verwöhnen lassen. Eine Wunderwelt des Wohlbefindens auf 2500 Quadratmetern mit Innen- und Außenpools, Whirlpool, Dampfbad, Finnischer Sauna, Panoramic Sauna, Kneippbecken, Schwefelgrotte und Fitness.



Solch ein Tag hat einen krönenden Abschluss verdient. Und der wartet im Restaurant des Hotels, wo man sich zurücklehnt und mit Südtiroler Küche auf höchstem Niveau, verfeinert mit hochwertigen Zutaten von ausgesuchten Produzenten aus dem Hochpustertal, verwöhnen lassen kann.