Geldautomat in der Oberpfalz gesprengt

In der Oberpfalz haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt und dabei auch ein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden am Pavillon in Weigendorf (Landkreis Amberg-Sulzbach), in dem der Geldautomat stand, schätzte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch auf einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Über die Höhe des gestohlenen Geldes wollte der Sprecher keine Aussage treffen - abgesehen davon, dass die Täter Beute gemacht haben.

Der Geldautomat sei in der Nacht zu Mittwoch gesprengt, der Schaden aber erst in den Morgenstunden bemerkt worden. Zu den Tätern ist laut dem Sprecher nichts bekannt. Das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts soll den Sprengstoff nun genauer untersuchen, um mögliche Hinweise auf die Täter zu erhalten.

