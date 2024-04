Geldautomat aufgebrochen: Täter erbeuten sechsstellige Summe

Unbekannte Täter haben im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Bargeld im unteren sechsstelligen Bereich aus einem Geldautomaten erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen sie in der Nacht zum Montag über ein Fenster in eine Bankfiliale in Pilsach ein und brachen den Automaten auf. Dann seien sie geflüchtet. Ein Mitarbeiter habe die Tat am nächsten Morgen der Polizei gemeldet. Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen und suche nun nach möglichen Zeugen. Wie viel Geld genau erbeutet wurde, teilte eine Sprecherin der Polizei nicht mit.

